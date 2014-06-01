





Загрузка...

Загрузка...

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также в целях предупреждения заболеваний COVID-19 и ОРЗ, в школах Беларуси могут ввести карантин.Так, Минздрав оставил решение данного вопроса на усмотрение местных властей. Кроме того, школы обязаны информировать исполкомы, если число отсутствующих учеников превышает 30%. В Минздраве отметили, что на сегодняшний день по регионам данный показатель не превышает 11%.Минздрав также дал указания образовательным учреждениям разработать специальные графики, расписания и планы работы в случае выявления заболевания COVID-19.Фото: espreso.tv