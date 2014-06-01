Глава МИД РФ прокомментировал непрекращающиеся протесты в Беларуси

«Мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет».

«Снижение массовости вот этих протестов за счет искренних людей, которые... хотели диалога с властями... оно компенсируется агрессивностью тех, кто сейчас выходит на улицу. Это явно люди большей частью другой категории, те, кто хочет спровоцировать правоохранительные органы на применение силы», -

«Это все очень печальные затеи».







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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал не стихающие протесты в Беларуси, отметив, что это вызывает беспокойство:Лавров также отметил снижение числа протестующих. Однако, по его словам, с улиц уходят те, кто хотел диалога с властью, а их места занимают радикалы-провокаторы.отметил министр.Прокомментировал Лавров и введение санкций против Лукашенко, а также доклад представителей ОБСЕ о ситуации с выборами:Напомним, что ранее ОБСЕ опубликовала доклад, в котором призвала Беларусь отменить результаты президентских выборов и назначить новые перевыборы.Фото: rg.ru