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      • Глава МИД РФ прокомментировал непрекращающиеся протесты в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 13:30
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      Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал не стихающие протесты в Беларуси, отметив, что это вызывает беспокойство:

      «Мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет».

      Лавров также отметил снижение числа протестующих. Однако, по его словам, с улиц уходят те, кто хотел диалога с властью, а их места занимают радикалы-провокаторы.

      «Снижение массовости вот этих протестов за счет искренних людей, которые... хотели диалога с властями... оно компенсируется агрессивностью тех, кто сейчас выходит на улицу. Это явно люди большей частью другой категории, те, кто хочет спровоцировать правоохранительные органы на применение силы», -


      отметил министр.
      Прокомментировал Лавров и введение санкций против Лукашенко, а также доклад представителей ОБСЕ о ситуации с выборами: 

      «Это все очень печальные затеи».

      Напомним, что ранее ОБСЕ опубликовала доклад, в котором призвала Беларусь отменить результаты президентских выборов и назначить новые перевыборы. 

      Фото: rg.ru
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