Глава МИД РФ прокомментировал непрекращающиеся протесты в Беларуси

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал не стихающие протесты в Беларуси, отметив, что это вызывает беспокойство:
«Мы, конечно, обеспокоены тем, что продолжаются там различные волнения, хотя удовлетворены тем, что эти протесты сходят на нет».
Лавров также отметил снижение числа протестующих. Однако, по его словам, с улиц уходят те, кто хотел диалога с властью, а их места занимают радикалы-провокаторы.
«Снижение массовости вот этих протестов за счет искренних людей, которые... хотели диалога с властями... оно компенсируется агрессивностью тех, кто сейчас выходит на улицу. Это явно люди большей частью другой категории, те, кто хочет спровоцировать правоохранительные органы на применение силы», -
отметил министр. Прокомментировал Лавров и введение санкций против Лукашенко, а также доклад представителей ОБСЕ о ситуации с выборами:
«Это все очень печальные затеи».
Напомним, что ранее ОБСЕ опубликовала доклад, в котором призвала Беларусь отменить результаты президентских выборов и назначить новые перевыборы.