Лондонские ученые обнаружили ряд стойких симптомов у переболевших коронавирусом

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, которое показало, что пациенты, переболевшие коронавирусом, могут сталкиваться с длительными последствиями инфекции.
Так, около 69% пациентов, перенесших COVID-19, спустя 54 дня после окончания болезни все еще чувствовали усталость и упадок сил. Также среди длительных симптомов выделяются:
- одышка;
- кашель;
- проблемы с легкими.
Это говорит о том, что все более реальным становится явление «затяжной COVID», когда люди месяцы, а может и годы, будут чувствовать на себе последствия коронавируса.
В исследовании участвовали 384 пациента, выписанные из больницы после излечения от коронавируса. В среднем, они оставались в больнице 6,5 дней.
Фото: АГН «МОСКВА»
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