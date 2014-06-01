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      • Лондонские ученые обнаружили ряд стойких симптомов у переболевших коронавирусом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 13:20
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      Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование, которое показало, что пациенты, переболевшие коронавирусом, могут сталкиваться с длительными последствиями инфекции.

      Так, около 69% пациентов, перенесших COVID-19, спустя 54 дня после окончания болезни все еще чувствовали усталость и упадок сил. Также среди длительных симптомов выделяются:
      • одышка;
      • кашель;
      • проблемы с легкими.
      Это говорит о том, что все более реальным становится явление «затяжной COVID», когда люди месяцы, а может и годы, будут чувствовать на себе последствия коронавируса.

      В исследовании участвовали 384 пациента, выписанные из больницы после излечения от коронавируса. В среднем, они оставались в больнице 6,5 дней.

      Фото: АГН «МОСКВА»
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