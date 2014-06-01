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      • В Беларуси в условиях коронавируса стартовал осенний призыв

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 12:29
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      В Беларуси стартовала осенняя призывная кампания. В первый же день более тысячи новобранцев были отправлены в ряды сил специальных операций.

      Всего же планируется призвать около 10 тысяч человек. 200 призывников пройдут службу в резерве. Осенняя кампания продлится до 30 ноября. 

      12 декабря призывники примут военную присягу. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, прием присяги пройдет без торжественных мероприятий. Кроме того, все призывники в обязательном порядке пройдут двухнедельную изоляцию.

      «В связи с эпидемической обстановкой в Минском городском и всех областных и сборных пунктах проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Прибыв к месту службы, все новобранцы пройдут двухнедельную изоляцию», -

      сообщили в Минобороны. 

      Фото: belta.by
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