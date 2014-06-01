В Беларуси в условиях коронавируса стартовал осенний призыв

«В связи с эпидемической обстановкой в Минском городском и всех областных и сборных пунктах проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Прибыв к месту службы, все новобранцы пройдут двухнедельную изоляцию», -







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