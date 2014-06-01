Шестиклассница из Бреста пугала детей игрушечным пистолетом и уводила их в парк

«В отношении родительницы будет составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а с девочкой будет проводиться индивидуальная профилактическая работа», -







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В Бресте шестиклассница, угрожая детям игрушечным пистолетом, уводила их в парк. Там она укладывала их на землю, закрывала им рот рукой, а некоторых даже била. Об этом в милицию сообщили родители четырех детей, которые стали жертвами шестиклассницы.Сотрудники правоохранительных органов задержали одиннадцатилетнюю девочку вечером 10 ноября, когда она уводила очередного ребенка в парк. В свою защиту девочка сказала, что она не хотели никому причинять вреда, а лишь хотела записать пранк-ролики о запугивании детей.сообщили в УВД облисполкома.Фото: wallhere.com Картинка носит иллюстративный характер