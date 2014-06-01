  • » » Шестиклассница из Бреста пугала детей игрушечным пистолетом и уводила их в парк

      • Шестиклассница из Бреста пугала детей игрушечным пистолетом и уводила их в парк

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 18:09
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      В Бресте шестиклассница, угрожая детям игрушечным пистолетом, уводила их в парк. Там она укладывала их на землю, закрывала им рот рукой, а некоторых даже била. Об этом в милицию сообщили родители четырех детей, которые стали жертвами шестиклассницы.

      Сотрудники правоохранительных органов задержали одиннадцатилетнюю девочку вечером 10 ноября, когда она уводила очередного ребенка в парк. В свою защиту девочка сказала, что она не хотели никому причинять вреда, а лишь хотела записать пранк-ролики о запугивании детей.

      «В отношении родительницы будет составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а с девочкой будет проводиться индивидуальная профилактическая работа», -

      сообщили в УВД облисполкома.

      Фото: wallhere.com Картинка носит иллюстративный характер

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