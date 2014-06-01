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      • Американские ученые назвали места, где чаще всего распространяется коронавирус

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Разное Дата публикации: Сегодня, 17:13
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      Американские ученые провели ряд исследований, направленных на выявление мест, где чаще всего распространяется коронавирус.

      Так, ученые проанализировали где чаще всего заражались люди COVID-19 и как быстро это происходило. Для этого использовались данные о геолокации более 98 млн. телефонов зараженных людей в период с марта по май 2020 года.

      В итоге специалисты выяснили, что чаще всего люди заражались в тренажерных залах, отелях и ресторанах (кафе). Около 85% случаев инфицирования происходило именно в этих местах. 

      Фото: belnaviny.by
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