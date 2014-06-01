Американские ученые назвали места, где чаще всего распространяется коронавирус





Так, ученые проанализировали где чаще всего заражались люди COVID-19 и как быстро это происходило. Для этого использовались данные о геолокации более 98 млн. телефонов зараженных людей в период с марта по май 2020 года.



В итоге специалисты выяснили, что чаще всего люди заражались в тренажерных залах, отелях и ресторанах (кафе). Около 85% случаев инфицирования происходило именно в этих местах.



Фото: belnaviny.by Кратко и по делу в Telegram Новости Беларуси в Viber







Загрузка... Загрузка... Американские ученые провели ряд исследований, направленных на выявление мест, где чаще всего распространяется коронавирус.Так, ученые проанализировали где чаще всего заражались люди COVID-19 и как быстро это происходило. Для этого использовались данные о геолокации более 98 млн. телефонов зараженных людей в период с марта по май 2020 года.В итоге специалисты выяснили, что чаще всего люди заражались в тренажерных залах, отелях и ресторанах (кафе). Около 85% случаев инфицирования происходило именно в этих местах.Фото: belnaviny.by