Глава МИД Польши дал Беларуси совет, как выйти из кризиса



«Выражаю солидарность с МИД Великобритании. Источником кризиса в Беларуси является не международное сообщество. Высылка дипломатов не решит его.», -

«Единственным выходом является освобождение политзаключенных, прекращение насилия, соблюдение прав человека, диалог и демократическая трансформация».







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