Глава МИД Польши дал Беларуси совет, как выйти из кризиса

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау поддержал МИД Великобритании, который выслал из страны двух белорусских дипломатов.
«Выражаю солидарность с МИД Великобритании. Источником кризиса в Беларуси является не международное сообщество. Высылка дипломатов не решит его.», -
заявил он.
Рау также отметил, что Беларуси поможет разрешить кризис диалог и демократическая трансформация:
«Единственным выходом является освобождение политзаключенных, прекращение насилия, соблюдение прав человека, диалог и демократическая трансформация».
Напомним, что 9 ноября МИД Беларуси объявил персонами нон грата заместителя посла Великобритании в Беларуси Лизу Тамвуд и атташе по вопросам обороны Тимоти Уайта-Бойкотта. В ответ британский МИД выслал из страны двух белорусских дипломатов.