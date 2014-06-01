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      • Глава МИД Польши дал Беларуси совет, как выйти из кризиса

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:43
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      Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау поддержал МИД Великобритании, который выслал из страны двух белорусских дипломатов.

      «Выражаю солидарность с МИД Великобритании. Источником кризиса в Беларуси является не международное сообщество. Высылка дипломатов не решит его.», -


      заявил он.

      Рау также отметил, что Беларуси поможет разрешить кризис диалог и демократическая трансформация:

      «Единственным выходом является освобождение политзаключенных, прекращение насилия, соблюдение прав человека, диалог и демократическая трансформация».

      Напомним, что 9 ноября МИД Беларуси объявил персонами нон грата заместителя посла Великобритании в Беларуси Лизу Тамвуд и атташе по вопросам обороны Тимоти Уайта-Бойкотта. В ответ британский МИД выслал из страны двух белорусских дипломатов. 

      Фото: reform.by
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