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      • Воскресенский зарегистрировал новую организацию для ведения диалога с властью от имени оппозиции

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 14:36
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      Один из лидеров оппозиции Юрий Воскресенский сообщил о том, что зарегистрировал новую организацию, которая займется ведением диалога с властью.

      «Органы юстиции уже зарегистрировали учреждение «Круглый стол демократических сил» для диалога от оппозиции. И уже в ближайшее время команда представит регламент и концепцию.», -

      сообщил он. 

      Как информирует FreeSMI, Воскресенский сообщил о том, что связался с другими представителями оппозиции и представил им новый орган, однако в оппозиции это отрицают. 

      Фото: kp.by 
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