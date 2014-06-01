Воскресенский зарегистрировал новую организацию для ведения диалога с властью от имени оппозиции

Один из лидеров оппозиции Юрий Воскресенский сообщил о том, что зарегистрировал новую организацию, которая займется ведением диалога с властью.
«Органы юстиции уже зарегистрировали учреждение «Круглый стол демократических сил» для диалога от оппозиции. И уже в ближайшее время команда представит регламент и концепцию.», -
сообщил он. Как информирует FreeSMI
, Воскресенский сообщил о том, что связался с другими представителями оппозиции и представил им новый орган, однако в оппозиции это отрицают.
Фото: kp.by
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