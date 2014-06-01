В Гомеле врач отбыл 15 суток админареста и узнал, что уволен





26 октября Козич провел одиночный пикет под зданием областной туберкулезной клинической больницы. После этого врача задержали, суд назначил ему 15 суток админареста.



Сразу после выхода на свободу мужчину вызвали в отдел кадров больницы, где он работает, и сообщили ему об увольнении. Кроме того, за 3 дня врач должен освободить комнату в общежитии, где он проживает с женой.



Поскольку Козич является молодым специалистом, до конца его обязательной отработки осталось еще 8 месяцев.



Фото: TUT.by Кратко и по делу в Telegram Новости Беларуси в Viber







Загрузка... Загрузка... Гомельский врач Николай Козич отбыл 15 суток административного ареста, а когда вышел на свободу, узнал, что уволен.26 октября Козич провел одиночный пикет под зданием областной туберкулезной клинической больницы. После этого врача задержали, суд назначил ему 15 суток админареста.Сразу после выхода на свободу мужчину вызвали в отдел кадров больницы, где он работает, и сообщили ему об увольнении. Кроме того, за 3 дня врач должен освободить комнату в общежитии, где он проживает с женой.Поскольку Козич является молодым специалистом, до конца его обязательной отработки осталось еще 8 месяцев.Фото: TUT.by