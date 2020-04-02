Кочанова предупредила протестующих медиков: Не надо устраивать вакханалию!

«Диалога на улицах не будет — предупредите их, — отметила она. — Если кто-то хочет высказать свое мнение, пожалуйста, мы готовы к диалогу. Но не в формате этих выходов и протестов!»

«[Задерживают] не за убеждения, они у каждого могут быть свои, за нарушения закона! Когда люди выходят на несанкционированные мероприятия и нарушают общественный порядок. Не надо устраивать вакханалию! Все эти мирные акции ни к чему хорошему не приводят».







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