Кочанова предупредила протестующих медиков: Не надо устраивать вакханалию!

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на совещании с руководителями медучреждений затронула тему протестующих медиков.
Так, Кочанова отметила, что для предложений и недовольства есть различные диалоговые площадки. Можно обсудить все вопросы с руководством, но не на улицах:
«Диалога на улицах не будет — предупредите их, — отметила она. — Если кто-то хочет высказать свое мнение, пожалуйста, мы готовы к диалогу. Но не в формате этих выходов и протестов!»
Прокомментировала председатель Совета Республики и задержания медиков, отметив, что их задерживают не за политические убеждения, а за нарушение закона:
«[Задерживают] не за убеждения, они у каждого могут быть свои, за нарушения закона! Когда люди выходят на несанкционированные мероприятия и нарушают общественный порядок. Не надо устраивать вакханалию! Все эти мирные акции ни к чему хорошему не приводят».
Кроме этого, на совещании поднимались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.