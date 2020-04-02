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      • Кочанова предупредила протестующих медиков: Не надо устраивать вакханалию!

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:26
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      Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на совещании с руководителями медучреждений затронула тему протестующих медиков.

      Так, Кочанова отметила, что для предложений и недовольства есть различные диалоговые площадки. Можно обсудить все вопросы с руководством, но не на улицах:

      «Диалога на улицах не будет — предупредите их, — отметила она. — Если кто-то хочет высказать свое мнение, пожалуйста, мы готовы к диалогу. Но не в формате этих выходов и протестов!»

      Прокомментировала председатель Совета Республики и задержания медиков, отметив, что их задерживают не за политические убеждения, а за нарушение закона:

      «[Задерживают] не за убеждения, они у каждого могут быть свои, за нарушения закона! Когда люди выходят на несанкционированные мероприятия и нарушают общественный порядок. Не надо устраивать вакханалию! Все эти мирные акции ни к чему хорошему не приводят».

      Кроме этого, на совещании поднимались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

      Фото: tut.by
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