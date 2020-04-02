В Новополоцке и трех районах Могилевской области введен масочный режим

С 10 ноября в трех районах Могилевской области введен масочный режим. Так, обязательно носить маску должны в Кличевском, Кричевском и Осиповичском районах. Кроме того, в Кличевском районе отменены все массовые мероприятия.
Согласно распоряжению, маску следует носить во всех общественных местах движимого и недвижимого имущества, а также там, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование.
И сегодня стало известно, что в Новополоцке также введен обязательный масочный режим. Условия для ношения маски все те же, что и в других районах страны.