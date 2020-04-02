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      • В Новополоцке и трех районах Могилевской области введен масочный режим

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:10
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      С 10 ноября в трех районах Могилевской области введен масочный режим. Так, обязательно носить маску должны в Кличевском, Кричевском и Осиповичском районах. Кроме того, в Кличевском районе отменены все массовые мероприятия. 

      Согласно распоряжению, маску следует носить во всех общественных местах движимого и недвижимого имущества, а также там, где невозможно обеспечить социальное дистанцирование. 

      И сегодня стало известно, что в Новополоцке также введен обязательный масочный режим. Условия для ношения маски все те же, что и в других районах страны. 

      Фото: cityreporter.ru

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