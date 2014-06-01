Глава профсоюза предложил предоставлять 5 оплачиваемых больничных дней без справки

Федерация профсоюзов Беларуси выступила с предложением предоставлять работникам предприятий 5 оплачиваемых больничных дней без предъявления справки из больницы.
По данным FreeSMI, такое предложение связано с распространением коронавирусной инфекции.
«Человек с ОРВИ может в очереди в поликлинике подхватить тот же COVID-19. Должно быть более гибкое трудовое законодательство, чтобы у нанимателя была возможность дать эти дни, оплачиваемые без предоставления листка нетрудоспособности», -
отметил глава федерации профсоюзов Михаил Орда.
Так, за эти 5 дней человек либо сам выздоровеет, либо отправится в больницу за квалифицированной помощью.