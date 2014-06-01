Глава профсоюза предложил предоставлять 5 оплачиваемых больничных дней без справки



«Человек с ОРВИ может в очереди в поликлинике подхватить тот же COVID-19. Должно быть более гибкое трудовое законодательство, чтобы у нанимателя была возможность дать эти дни, оплачиваемые без предоставления листка нетрудоспособности», -







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