  • » » Глава профсоюза предложил предоставлять 5 оплачиваемых больничных дней без справки

      • Глава профсоюза предложил предоставлять 5 оплачиваемых больничных дней без справки

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:00
      (голосов: 0)
      Федерация профсоюзов Беларуси выступила с предложением предоставлять работникам предприятий 5 оплачиваемых больничных дней без предъявления справки из больницы. 

      По данным FreeSMI, такое предложение связано с распространением коронавирусной инфекции. 

      «Человек с ОРВИ может в очереди в поликлинике подхватить тот же COVID-19. Должно быть более гибкое трудовое законодательство, чтобы у нанимателя была возможность дать эти дни, оплачиваемые без предоставления листка нетрудоспособности», -

      отметил глава федерации профсоюзов Михаил Орда. 

      Так, за эти 5 дней человек либо сам выздоровеет, либо отправится в больницу за квалифицированной помощью. 

      Фото: gomel.today
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