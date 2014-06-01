БЖД ввела новый график движения поездов

Белорусская железная дорога с 13 декабря вводит новый график движения поездов. Изменения коснутся как внутренних линий, так и международных.
Так, с 13 декабря по воскресеньям и пятницам будет курсировать поезд Минск-Пинск. Также увеличат количество рейсов поездов Минск-Витебск и Витебск-Минск. Теперь вместо 1 раза в сутки поезд будет ездить три раза.
Что касается международного сообщения, то, если ситуация с коронавирусом позволит, будет курсировать 53 поезда. Основные направления: Москва, Санкт-Петербург, Киев, Варшава, Вильнюс, Одесса, Прага, Казань. Между Минском и Москвой будут курсировать 2 поезда.
Напомним, что на данный момент из-за угрозы распространения COVID-19 Беларусь закрыла ж/д сообщение со всеми странами.