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      • БЖД ввела новый график движения поездов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 19:12
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      Белорусская железная дорога с 13 декабря вводит новый график движения поездов. Изменения коснутся как внутренних линий, так и международных.

      Так, с 13 декабря по воскресеньям и пятницам будет курсировать поезд Минск-Пинск. Также увеличат количество рейсов поездов Минск-Витебск и Витебск-Минск. Теперь вместо 1 раза в сутки поезд будет ездить три раза.

      Что касается международного сообщения, то, если ситуация с коронавирусом позволит, будет курсировать 53 поезда. Основные направления: Москва, Санкт-Петербург, Киев, Варшава, Вильнюс, Одесса, Прага, Казань. Между Минском и Москвой будут курсировать 2 поезда. 

      Напомним, что на данный момент из-за угрозы распространения COVID-19 Беларусь закрыла ж/д сообщение со всеми странами. 

      Фото: belnovosti.by
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