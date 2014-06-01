ГАИ Минска предупреждает водителей о гололедице и тумане 11 ноября

«Соблюдайте дистанцию и боковой интервал, избегайте резких маневров и торможений», -







Загрузка...

Загрузка...

В Беларуси с начала недели наблюдается изменение погодных условий. Уже две ночи подряд в столице стоят заморозки. 11 ноября также ожидается гололедица и туман, в связи с чем ГАИ Минска предупредило водителей быть внимательными и осторожными.предупреждают автоинспекторы.Обратились сотрудники ГАИ и к пешеходам, призывая их обращать внимание на обледенелую дорогу, не выскакивать резко на проезжую часть, а ночью обозначать себя фликерами.Завтра в Минске ожидается сплошная облачность. В некоторых местах видимость составит 50-100 метров. Вечером возможен дождь.Фото: gusev-online.ru