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      • ГАИ Минска предупреждает водителей о гололедице и тумане 11 ноября

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:09
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      В Беларуси с начала недели наблюдается изменение погодных условий. Уже две ночи подряд в столице стоят заморозки. 11 ноября также ожидается гололедица и туман, в связи с чем ГАИ Минска предупредило водителей быть внимательными и осторожными.

      «Соблюдайте дистанцию и боковой интервал, избегайте резких маневров и торможений», - 

      предупреждают автоинспекторы. 

      Обратились сотрудники ГАИ и к пешеходам, призывая  их обращать внимание на обледенелую дорогу, не выскакивать резко на проезжую часть, а ночью обозначать себя фликерами. 

      Завтра в Минске ожидается сплошная облачность. В некоторых местах видимость составит 50-100 метров. Вечером возможен дождь. 

      Фото: gusev-online.ru
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