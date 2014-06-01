В Египте на отдыхе погиб белорусский бизнесмен Александр Параскевич

В Египте на отдыхе трагически погиб известный бизнесмен из Березы Александр Параскевич. Информацию о его кончине подтвердили сотрудники предприятия. При этом, причина смерти не разглашается.
«О том, что произошло, нужно спрашивать у близких Александра Леонтьевича (Александра Параскевича - Sputnik). Мы можем подтвердить - да, его не стало», -
сообщили сотрудники предприятия.
По неподтвержденным данным, 61-летний Параскевич умер в бассейне.
Отметим, что последние 15 лет Параскевич был директором пенопластного предприятия "Добрыня".
фото: depositphotos.com
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