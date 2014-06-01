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      • В Египте на отдыхе погиб белорусский бизнесмен Александр Параскевич

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:47
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      В Египте на отдыхе трагически погиб известный бизнесмен из Березы Александр Параскевич. Информацию о его кончине подтвердили сотрудники предприятия. При этом, причина смерти не разглашается.

      «О том, что произошло, нужно спрашивать у близких Александра Леонтьевича (Александра Параскевича - Sputnik). Мы можем подтвердить - да, его не стало», -

      сообщили сотрудники предприятия.

      По неподтвержденным данным, 61-летний Параскевич умер в бассейне. 
      Отметим, что последние 15 лет Параскевич был директором пенопластного предприятия "Добрыня". 

      фото: depositphotos.com


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