В Египте на отдыхе погиб белорусский бизнесмен Александр Параскевич



«О том, что произошло, нужно спрашивать у близких Александра Леонтьевича (Александра Параскевича - Sputnik). Мы можем подтвердить - да, его не стало», -







Загрузка...

Загрузка...

В Египте на отдыхе трагически погиб известный бизнесмен из Березы Александр Параскевич. Информацию о его кончине подтвердили сотрудники предприятия. При этом, причина смерти не разглашается.сообщили сотрудники предприятия.По неподтвержденным данным, 61-летний Параскевич умер в бассейне.Отметим, что последние 15 лет Параскевич был директором пенопластного предприятия "Добрыня".фото: depositphotos.com