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      • МИД Беларуси приветствует прекращение огня в Нагорном Карабахе

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:54
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      МИД Беларуси поддерживает решение Армении и Азербайджана прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе. 

      «Искренне приветствуем достижение при прямом и активном содействии Российской Федерации договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», -


      сказано в заявлении внешнеполитического ведомства. 

      Напомним, что Армения, Азербайджан и РФ сегодня, 10 ноября, подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно этому заявлению, армянские и азербайджанские войска останутся на своих позициях. Вдоль линии соприкосновения будут стоять российские миротворческие войска. 

      фото: РИА Новости
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