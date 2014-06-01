МИД Беларуси приветствует прекращение огня в Нагорном Карабахе

МИД Беларуси поддерживает решение Армении и Азербайджана прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
«Искренне приветствуем достижение при прямом и активном содействии Российской Федерации договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», -
сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Напомним, что Армения, Азербайджан и РФ сегодня, 10 ноября, подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно этому заявлению, армянские и азербайджанские войска останутся на своих позициях. Вдоль линии соприкосновения будут стоять российские миротворческие войска.