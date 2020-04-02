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      • В Полоцке с 11 ноября вводят обязательный масочный режтим

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:47
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      В Полоцке и Полоцком районе с 11 ноября вводится обязательный масочный режим. Данное распоряжение опубликовано на официальном сайте Полоцкого горисполкома.

      «Жители и гости Полоцкого района должны будут использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски), находясь на всех объектах (недвижимых и движимых), предприятиях и в организациях всех форм собственности»,- 


      сказано в сообщении. 

      Кроме того, с 11 ноября в Полоцком районе максимально ограничиваются массовые мероприятия. Рабочие совещания, переговоры и другие встречи будут проводиться в онлайн-формате, а также в формате видеоконференций. 

      Фото: telegraf.by 
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