В Полоцке с 11 ноября вводят обязательный масочный режтим

В Полоцке и Полоцком районе с 11 ноября вводится обязательный масочный режим. Данное распоряжение опубликовано на официальном сайте Полоцкого горисполкома.
«Жители и гости Полоцкого района должны будут использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски), находясь на всех объектах (недвижимых и движимых), предприятиях и в организациях всех форм собственности»,-
сказано в сообщении.
Кроме того, с 11 ноября в Полоцком районе максимально ограничиваются массовые мероприятия. Рабочие совещания, переговоры и другие встречи будут проводиться в онлайн-формате, а также в формате видеоконференций.