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      • Караник рассказал, за что отчисляют студентов. Политика непричём

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:48
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      Председатель Гродненского горисполкома Владимир Караник пообщался со студентами медицинского колледжа и прокомментировал ситуацию с отчислениями. 

      Так, как сообщает FreeSMI, Караник заявил, что студентов отчисляют не по политическим мотивам, а за конкретные нарушения:

      «Проведение акций (даже во внеучебное время), нарушающее Закон РБ «О массовых мероприятиях» либо правила внутреннего распорядка вуза, рассматривается именно как нарушение (с соответствующими последствиями»

      На встрече также поднимались вопросы борьбы с коронавирусом, будущего студентов и также условия их распределения на работу. 

      Фото: 4esnok.by
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