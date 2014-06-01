Караник рассказал, за что отчисляют студентов. Политика непричём

Председатель Гродненского горисполкома Владимир Караник пообщался со студентами медицинского колледжа и прокомментировал ситуацию с отчислениями.
Так, как сообщает FreeSMI, Караник заявил, что студентов отчисляют не по политическим мотивам, а за конкретные нарушения:
«Проведение акций (даже во внеучебное время), нарушающее Закон РБ «О массовых мероприятиях» либо правила внутреннего распорядка вуза, рассматривается именно как нарушение (с соответствующими последствиями»
На встрече также поднимались вопросы борьбы с коронавирусом, будущего студентов и также условия их распределения на работу.