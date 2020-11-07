В Гомеле девушка на иномарке сбила 15-летнюю девочку

«...выехала на красный сигнал светофора, произошло столкновение с автомобилем BMW, который шел на разрешающий зеленый сигнал. От удара Hyundai оказался в неуправляемом заносе, выехал на тротуар, где находилась 15-летняя девочка-пешеход.», -







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