  • » » В Гомеле девушка на иномарке сбила 15-летнюю девочку

      • В Гомеле девушка на иномарке сбила 15-летнюю девочку

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Сегодня, 12:20
      (голосов: 0)
      В Гомеле вечером 9 ноября иномарка сбила 15-летнюю девочку.
      Как рассказала представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева, за рулем иномарки была 20-летняя девушка, водительский стаж которой насчитывает 2 года. 

      «...выехала на красный сигнал светофора, произошло столкновение с автомобилем BMW, который шел на разрешающий зеленый сигнал. От удара Hyundai оказался в неуправляемом заносе, выехал на тротуар, где находилась 15-летняя девочка-пешеход.», -

      рассказала Ткачева обстоятельства аварии. 

      В результате ДТП подросток получила травмы и была доставлена в Гомельскую областную детскую клиническую больницу. 

      По факту ДТП ведется расследование.

      Фото: sb.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber




      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь