В Гомеле девушка на иномарке сбила 15-летнюю девочку

В Гомеле вечером 9 ноября иномарка сбила 15-летнюю девочку. Как рассказала представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева, за рулем иномарки была 20-летняя девушка, водительский стаж которой насчитывает 2 года.
«...выехала на красный сигнал светофора, произошло столкновение с автомобилем BMW, который шел на разрешающий зеленый сигнал. От удара Hyundai оказался в неуправляемом заносе, выехал на тротуар, где находилась 15-летняя девочка-пешеход.», -
рассказала Ткачева обстоятельства аварии.
В результате ДТП подросток получила травмы и была доставлена в Гомельскую областную детскую клиническую больницу.