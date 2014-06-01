Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия, если на них не будут созданы профсоюзы

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 10 ноября, встретился с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. На этой встрече президент поручил до конца года на всех частных предприятиях создать профсоюзы.
«Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен», -
заявил глава республики.
Президент также пригрозил закрытием частных предприятий, если на них не будут созданы профсоюзы:
«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы... Шутить мы не будем больше».