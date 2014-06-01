  • » » Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия, если на них не будут созданы профсоюзы

      • Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия, если на них не будут созданы профсоюзы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:02
      (голосов: 0)
      Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 10 ноября, встретился с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. На этой встрече президент поручил до конца года на всех частных предприятиях создать профсоюзы.

      «Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен», -


      заявил глава республики. 

      Президент также пригрозил закрытием частных предприятий, если на них не будут созданы профсоюзы:

      «Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы... Шутить мы не будем больше».

      Фото: belta.by


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