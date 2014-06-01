В Бресте из-за коронавируса до 10 декабря отменены массовые мероприятия

В связи с угрозой распространения коронавируса, а также в целях профилактики и предупреждения распространения ОРЗ Брестский горисполком принял решение на месяц отменить проведение всех массовых мероприятий.
Как сообщает FreeSmi, с 10 ноября по 10 декабря отменяется проведение ярмарок, презентаций и других мероприятий, проводимых в закрытых помещениях. Кроме того, запрещено устраивать различные рекламные и развлекательные мероприятия в ТЦ.
Также с 10 ноября по 10 декабря все развлекательные и игорные заведения, предприятия общепита и бильярдные будут закрываться после 23:00.