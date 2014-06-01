  • » » В Бресте из-за коронавируса до 10 декабря отменены массовые мероприятия

      • В Бресте из-за коронавируса до 10 декабря отменены массовые мероприятия

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:38
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      В связи с угрозой распространения коронавируса, а также в целях профилактики и предупреждения распространения ОРЗ Брестский горисполком принял решение на месяц отменить проведение всех массовых мероприятий.

      Как сообщает FreeSmi, с 10 ноября по 10 декабря отменяется проведение ярмарок, презентаций и других мероприятий, проводимых в закрытых помещениях. Кроме того, запрещено устраивать различные рекламные и развлекательные мероприятия в ТЦ.

      Также с 10 ноября по 10 декабря все развлекательные и игорные заведения, предприятия общепита и бильярдные будут закрываться после 23:00. 

      Фото: ont.by
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