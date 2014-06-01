В Полоцке после экскурсии по городу задержали 6 человек

В Полоцке по воскресеньям проходят бесплатные экскурсии по городу для всех желающих. Сегодня, 8 ноября, такая экскурсия завершилась задержанием 6 мужчин.
Среди участников экскурсии было трое сотрудников МВД, одетых в штатское. После завершения экскурсии они арестовали всех мужчин и увезли их в РУВД.
«На площади Свободы экскурсия закончилась (...) В это время подъехала милицейская машина, в нее забрали всех мужчин. Лозунгов во время экскурсии никто не выкрикивал, символики ни у кого не было видно», -
рассказала экскурсовод Лариса.
Информацию о задержании шести мужчин подтвердила представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова:
«Для установления личности и разбирательства шесть человек доставили в РОВД.»
Основанием для задержания стала информация о возможной несанкционированной протестной акции.