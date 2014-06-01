В Полоцке после экскурсии по городу задержали 6 человек

«На площади Свободы экскурсия закончилась (...) В это время подъехала милицейская машина, в нее забрали всех мужчин. Лозунгов во время экскурсии никто не выкрикивал, символики ни у кого не было видно», -

«Для установления личности и разбирательства шесть человек доставили в РОВД.»







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В Полоцке по воскресеньям проходят бесплатные экскурсии по городу для всех желающих. Сегодня, 8 ноября, такая экскурсия завершилась задержанием 6 мужчин.Среди участников экскурсии было трое сотрудников МВД, одетых в штатское. После завершения экскурсии они арестовали всех мужчин и увезли их в РУВД.рассказала экскурсовод Лариса.Информацию о задержании шести мужчин подтвердила представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова:Основанием для задержания стала информация о возможной несанкционированной протестной акции.Фото: visit-belarus.com