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      • В Полоцке после экскурсии по городу задержали 6 человек

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:32
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      В Полоцке по воскресеньям проходят бесплатные экскурсии по городу для всех желающих. Сегодня, 8 ноября, такая экскурсия завершилась задержанием 6 мужчин. 

      Среди участников экскурсии было трое сотрудников МВД, одетых в штатское. После завершения экскурсии они арестовали всех мужчин и увезли их в РУВД.

      «На площади Свободы экскурсия закончилась (...) В это время подъехала милицейская машина, в нее забрали всех мужчин. Лозунгов во время экскурсии никто не выкрикивал, символики ни у кого не было видно», -

      рассказала экскурсовод Лариса. 

      Информацию о задержании шести мужчин подтвердила представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова:

      «Для установления личности и разбирательства шесть человек доставили в РОВД.»

      Основанием для задержания стала информация о возможной несанкционированной протестной акции. 

      Фото: visit-belarus.com

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