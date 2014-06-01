  • » » В Минске задержали Мисс-Беларусь 2008, легкоатлета Краченко и кикбоксера Ганина

      • В Минске задержали Мисс-Беларусь 2008, легкоатлета Краченко и кикбоксера Ганина

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:03
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      Сегодня, 8 ноября, в Минске прошла несанкционированная акция протеста, в ходе которой было задержано более 320 человек. Среди задержанных есть и громкие имена, такие как: Мисс-Беларусь-2008 Ольга Хижинкова, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.

      Супруг Ольги направляется из Витебска в Москву, чтобы узнать, что же произошло с женой. Куда именно увезли Хижинкову он не знает.

      Что касается спортсменов, то по словам очевидцев, они находились в автомобиле на одной из парковок Минска. Куда увезли спортсменов также неизвестно.

      Фото: личная страница Хижинковой в ФБ.
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