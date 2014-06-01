На акции протеста в Минске задержали уже 10 человек





Как сообщают очевидцы, протестующих начали задерживать сотрудники правоохранительных органов. Точечные задержания были осуществлены в районе пл. Свободы, а также по пути следования колонны к стеле.



«Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии», -

сообщили в Мингорисполкоме.



Остальная колонна протестующих продолжает движение к стеле. Отмечается, что люди не выкрикивают никаких лозунгов и не несут запрещённую символику.



Фото: people.onliner.by Кратко и по делу в Telegram Новости Беларуси в Viber







Загрузка... Загрузка... Сегодня, 8 ноября, в Минске проходит несанкционированная акция протеста. Протестующие собрались на пл. Свободы, и двигаются по пр-ту Победителей в сторону стелы Минск - горд-герой.Как сообщают очевидцы, протестующих начали задерживать сотрудники правоохранительных органов. Точечные задержания были осуществлены в районе пл. Свободы, а также по пути следования колонны к стеле.сообщили в Мингорисполкоме.Остальная колонна протестующих продолжает движение к стеле. Отмечается, что люди не выкрикивают никаких лозунгов и не несут запрещённую символику.Фото: people.onliner.by