На акции протеста в Минске задержали уже 10 человек

Сегодня, 8 ноября, в Минске проходит несанкционированная акция протеста. Протестующие собрались на пл. Свободы, и двигаются по пр-ту Победителей в сторону стелы Минск - горд-герой.
Как сообщают очевидцы, протестующих начали задерживать сотрудники правоохранительных органов. Точечные задержания были осуществлены в районе пл. Свободы, а также по пути следования колонны к стеле.
«Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии», -
сообщили в Мингорисполкоме.
Остальная колонна протестующих продолжает движение к стеле. Отмечается, что люди не выкрикивают никаких лозунгов и не несут запрещённую символику.
Фото: people.onliner.by
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