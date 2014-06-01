  • » » На акции протеста в Минске задержали уже 10 человек

      • На акции протеста в Минске задержали уже 10 человек

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:07
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      Сегодня, 8 ноября, в Минске проходит несанкционированная акция протеста. Протестующие собрались на пл. Свободы, и двигаются по пр-ту Победителей в сторону стелы Минск - горд-герой. 

      Как сообщают очевидцы, протестующих начали задерживать сотрудники правоохранительных органов. Точечные задержания были осуществлены в районе пл. Свободы, а также по пути следования колонны к стеле. 

      «Около 10 человек доставлены в территориальное РУВД для разбирательства из-за участия в несанкционированном массовом мероприятии», -

      сообщили в Мингорисполкоме.

      Остальная колонна протестующих продолжает движение к стеле. Отмечается, что люди не выкрикивают никаких лозунгов и не несут запрещённую символику. 

      Фото: people.onliner.by
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