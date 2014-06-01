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      • Лукашенко: Я не парюсь по поводу санкций

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:17
      (голосов: 0)
      Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал введение против него санкций.

      «Я всю жизнь под санкциями и ничего — жив, здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорит молодежь», -

      заявил президент.

      Напомним, что 6 ноября Совет ЕС ввел санкции против 15 белорусских  чиновников, в т.ч. против Александра Лукашенко и его сына Виктора. Позже к этим санкциям присоединилась Канада. Так, согласно санкциям, этим 15 лицам запрещен въезд в страны ЕС, а также замораживаются их активы на территории ЕС. 

      Фото: mogilev.online
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