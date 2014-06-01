Лукашенко: Я не парюсь по поводу санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал введение против него санкций.
«Я всю жизнь под санкциями и ничего — жив, здоров. Я не парюсь по этому поводу, как говорит молодежь», -
заявил президент.
Напомним, что 6 ноября Совет ЕС ввел санкции против 15 белорусских чиновников, в т.ч. против Александра Лукашенко и его сына Виктора. Позже к этим санкциям присоединилась Канада. Так, согласно санкциям, этим 15 лицам запрещен въезд в страны ЕС, а также замораживаются их активы на территории ЕС.