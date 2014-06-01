На ночном пожаре в Полоцке спасли мужчину

В Полоцке в ночь с 7 на 8 ноября на ул. Мариненко горела квартира.
Сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили в 2.39. Прибыв к месту пожара, они увидели дым, валивший из окна квартиры на 5-м этаже. Зайдя в квартиру, сотрудники МЧС обнаружили хозяина, лежавшего на полу без сознания. Мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление продуктами горения". Эвакуация других жильцов не понадобилась.
Причина пожара пока не установлена. Основная версия - неосторожное обращение с огнем при курении.