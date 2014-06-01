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      • На ночном пожаре в Полоцке спасли мужчину

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:15
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      В Полоцке в ночь с 7 на 8 ноября на ул. Мариненко горела квартира.

      Сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили в 2.39. Прибыв к месту пожара, они увидели дым, валивший из окна квартиры на 5-м этаже. Зайдя в квартиру, сотрудники МЧС обнаружили хозяина, лежавшего на полу без сознания. Мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом "отравление продуктами горения".
      Эвакуация других жильцов не понадобилась.

      Причина пожара пока не установлена. Основная версия - неосторожное обращение с огнем при курении. 

      Фото: mchs.gov.by

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