В Полоцке после реконструкции открыли мост Покровский

«В итоге вместо капитального ремонта мост был подвергнут полной реконструкции. По сути, это совершенно новое сооружение. От старой переправы остались только опоры – они хорошо сохранились и были подвергнуты лишь защитно-косметическим операциям, -







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