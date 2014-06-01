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      • В Полоцке после реконструкции открыли мост Покровский

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 22:18
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      В Полоцке 6 ноября торжественно открыли реконструированный мост по ул. Юбилейной. Мосту официально присвоено название Покровский.

      На открытии присутствовали председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко, глава Полоцкого района Игорь Маркович и др. официальные лица.

      Первыми по реконструированному мосту проехали велосипедисты с флагами и ретроавтомобили. 

      «В итоге вместо капитального ремонта мост был подвергнут полной реконструкции. По сути, это совершенно новое сооружение. От старой переправы остались только опоры – они хорошо сохранились и были подвергнуты лишь защитно-косметическим операциям, -


      рассказал первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко.

      В связи с этим на реконструкцию моста вместо запланированных 12 млн.руб. было затрачено 33 млн. руб. 

      Фото: pvestnik.by
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