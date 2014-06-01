В Полоцке после реконструкции открыли мост Покровский

В Полоцке 6 ноября торжественно открыли реконструированный мост по ул. Юбилейной. Мосту официально присвоено название Покровский.
На открытии присутствовали председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко, глава Полоцкого района Игорь Маркович и др. официальные лица.
Первыми по реконструированному мосту проехали велосипедисты с флагами и ретроавтомобили.
«В итоге вместо капитального ремонта мост был подвергнут полной реконструкции. По сути, это совершенно новое сооружение. От старой переправы остались только опоры – они хорошо сохранились и были подвергнуты лишь защитно-косметическим операциям, -
рассказал первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко.
В связи с этим на реконструкцию моста вместо запланированных 12 млн.руб. было затрачено 33 млн. руб.