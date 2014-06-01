В Минске 6 ноября задержано 10 участниц Женского Марша

В Минске 6 ноября состоялся Женский Марш в поддержку Нины Багинской. Женщины собрались в сквере на ул. Пулихова и прошли по улицам города. В руках у женщин были плакаты, у некоторых - Б-Ч-Б флаги.
В ходе несанкционированной акции протеста было задержано 10 женщин. Данную информацию подтвердила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома:
«Несколько человек доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства»
Отметим, что накануне в доме Нины Багинской был проведен обыск.
фото: dw.com
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