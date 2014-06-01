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      • В Минске 6 ноября задержано 10 участниц Женского Марша

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 16:38
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      В Минске 6 ноября состоялся Женский Марш в поддержку Нины Багинской. Женщины собрались в сквере на ул. Пулихова и прошли по улицам города. В руках у женщин были плакаты, у некоторых - Б-Ч-Б флаги.

      В ходе несанкционированной акции протеста было задержано 10 женщин. Данную информацию подтвердила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома:

      «Несколько человек доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства»

      Отметим, что накануне в доме Нины Багинской был проведен обыск.

      фото: dw.com
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