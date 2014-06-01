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      • На следующей неделе в Беларусь придет похолодание

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:58
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      В Беларусь уже на следующей неделе придет похолодание, которое принесет скандинавский антициклон. 

      Так, в субботу, 7 ноября, погода будет теплой: воздух днем прогреется до +13°С, без осадков.
      В воскресенье, 8 ноября, на северо-западе республики ожидаются дожди и туман. Воздух прогреется до +12°С.

      С понедельника, 9 ноября, температура воздуха начнет снижаться: днем будет до +11°С, ночью - +6°С. В некоторых районах возможен туман.
      Во вторник, 19 ноября, температура упадет еще ниже: до +9°С днем, и +4°С - ночью. По всей стране осадков не ожидается.

      Фото: zn.ua
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