На следующей неделе в Беларусь придет похолодание

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В Беларусь уже на следующей неделе придет похолодание, которое принесет скандинавский антициклон.Так, в субботу, 7 ноября, погода будет теплой: воздух днем прогреется до +13°С, без осадков.В воскресенье, 8 ноября, на северо-западе республики ожидаются дожди и туман. Воздух прогреется до +12°С.С понедельника, 9 ноября, температура воздуха начнет снижаться: днем будет до +11°С, ночью - +6°С. В некоторых районах возможен туман.Во вторник, 19 ноября, температура упадет еще ниже: до +9°С днем, и +4°С - ночью. По всей стране осадков не ожидается.Фото: zn.ua