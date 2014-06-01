Нарышкин передал Беларуси "планы Запада" по дестабилизации обстановки в республике

«Мы даем взгляд из так называемого западного угла - как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Беларуси», -

«Запад пробует на Беларуси методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в России».







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