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      • Нарышкин передал Беларуси "планы Запада" по дестабилизации обстановки в республике

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:24
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      Глава СВР России Сергей Нарышкин рассказал о передачи Беларуси "планов Запада" по дестабилизации ситуации в республике.

      «Мы даем взгляд из так называемого западного угла - как западная сторона смотрит на эти процессы, анализирует, оценивает, какие меры предпринимает для того, чтоб расшатать ситуацию внутри Беларуси», - 

      заявил Нарышкин. 

      По мнению главы СВР, в дальнейшем Запад планирует применить эти методы и в самой России:

      «Запад пробует на Беларуси методы дестабилизации обстановки в стране для их последующего применения в России».

      Напомним, что 22 октября глава СВР РФ посетил Минск и встретился с Александром Лукашенко. 

      Фото: belnovosti.by
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