ОБСЕ порекомендовала Беларуси назначить перевыборы

«В качестве общего вывода есть неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты», -







Организация ОБСЕ порекомендовала Беларуси отменить результаты президентских выборов и назначить новые.Вольфганг Бенедека - представитель ОБСЕ - опубликовал доклад, в котором заявляет о наличии у ОБСЕ неопровержимых доказательств фальсификации на президентских выборах в Беларуси, прошедших 9 августа 2020 года. Доклад был представлен на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ.сказано в докладе.В связи с этим Бенедека рекомендуют властям Беларуси организовать «новый электоральный процесс на основе международных стандартов».Фото: pravda.com.ua