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      • ОБСЕ порекомендовала Беларуси назначить перевыборы

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 19:19
      (голосов: 0)
      Организация ОБСЕ порекомендовала Беларуси отменить результаты президентских выборов и назначить новые.

      Вольфганг Бенедека - представитель ОБСЕ - опубликовал доклад, в котором заявляет о наличии у ОБСЕ неопровержимых доказательств фальсификации на президентских выборах в Беларуси, прошедших 9 августа 2020 года. Доклад был представлен на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ.

      «В качестве общего вывода есть неопровержимые доказательства того, что президентские выборы 9 августа 2020 года были сфальсифицированы и что белорусские силы безопасности совершали массовые и систематические нарушения прав человека в ответ на мирные демонстрации и протесты», -

      сказано в докладе. 

      В связи с этим Бенедека рекомендуют властям Беларуси организовать «новый электоральный процесс на основе международных стандартов».

      Фото: pravda.com.ua
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