Лукашенко посоветовал не рассчитывать на помощь заграницы в борьбе с COVID-19

«Нам обещали из-за границы... не то 50 миллионов [евро], не то 150 подкинуть на лечение. Правда, сказали, что будут гражданское общество лечить... Они нас не вылечат», -

«...нужен бардак, мятеж... даже не революция, а переворот... Поэтому на них рассчитывать не надо»







Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал не рассчитывать на помощь заграницы в борьбе с коронавирусной инфекцией.заявил президент.Он также добавил, что справляться с проблемой нужно своими силами, так как иностранцам в Беларуси нужен мятеж:По состоянию на 5 ноября в Белураси насчитывается более 102 тыс. заболевших коронавирусом. За весь период пандемии скончались 988 пациентов.Фото: russian.rt.com