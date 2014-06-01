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      • Лукашенко посоветовал не рассчитывать на помощь заграницы в борьбе с COVID-19

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 19:07
      (голосов: 0)
      Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал не рассчитывать на помощь заграницы в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

      «Нам обещали из-за границы... не то 50 миллионов [евро], не то 150 подкинуть на лечение. Правда, сказали, что будут гражданское общество лечить... Они нас не вылечат», -

      заявил президент.
       
      Он также добавил, что справляться с проблемой нужно своими силами, так как иностранцам в Беларуси нужен мятеж: 

      «...нужен бардак, мятеж... даже не революция, а переворот... Поэтому на них рассчитывать не надо»

      По состоянию на 5 ноября в Белураси насчитывается более 102 тыс. заболевших коронавирусом. За весь период пандемии скончались 988 пациентов. 

      Фото: russian.rt.com
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