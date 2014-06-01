В Беларуси планируют начать производство российской вакцины от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания касательно борьбы с коронавирусной инфекцией поручил проработать возможность производства в республике российской вакцины от COVID-19.
Позже замминистра здравоохранения Борис Андросюк сообщил, что данный вопрос практически решен:
«Мы уже практически согласовали с российскими коллегами новый проект — производство российской вакцины от коронавируса. Оно может быть налажено на РУП «Белмедпрепараты.»
По словам замминистра, на данный момент ведутся работы по передаче технологий:
«Какая будет вакцина, какова технология — это договоренности будут уже непосредственно между специалистами»