  • » » В Беларуси планируют начать производство российской вакцины от COVID-19

      • В Беларуси планируют начать производство российской вакцины от COVID-19

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:29
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      Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе сегодняшнего совещания касательно борьбы с коронавирусной инфекцией поручил проработать возможность производства в республике российской вакцины от COVID-19.

      Позже замминистра здравоохранения Борис Андросюк сообщил, что данный вопрос практически решен:

      «Мы уже  практически согласовали с российскими коллегами новый проект — производство российской вакцины от коронавируса. Оно может быть налажено на РУП «Белмедпрепараты.»

      По словам замминистра, на данный момент ведутся работы по передаче технологий:

      «Какая будет вакцина, какова технология — это договоренности будут уже непосредственно между специалистами»


      Фото: naviny.media
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