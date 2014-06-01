Минский региональный штаб по борьбе с коронавирусом возглавят Кочанова и Пиневич

В Беларуси создадут региональные штабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение издал президент республики Александр Лукашенко:
«...нам следует в течение одного-двух дней организовать региональные штабы.»
Ответственность за работу штабов ляжет на губернаторов и помощников Президента. Поддерживать работу штабов будут врачи-инфекционисты, а также представители медицинской науки.
Так, за Минский штаб будут отвечать и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.
Фото: minsknews.by