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      • Минский региональный штаб по борьбе с коронавирусом возглавят Кочанова и Пиневич

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:40
      (голосов: 2)
      В Беларуси создадут региональные штабы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение издал президент республики Александр Лукашенко:

      «...нам следует в течение одного-двух дней организовать региональные штабы.»

      Ответственность за работу штабов ляжет на губернаторов и помощников Президента. Поддерживать работу штабов будут врачи-инфекционисты, а также представители медицинской науки. 

      Так, за Минский штаб будут отвечать и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.
       
      Фото: minsknews.by
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