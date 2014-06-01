  • » » Лукашенко назвал причину закрытия границ: "Никакой политики здесь нет"

      • Лукашенко назвал причину закрытия границ: "Никакой политики здесь нет"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:54
      (голосов: 0)
      Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 5 ноября, проводит совещание, посвященное противодействию распространения COVID-19.
      Так, в ходе совещания президент затронул тему закрытия границ. Лукашенко пояснил, что сделано это было не из политических мотивов, а в связи с серьезной эпидемиологической обстановкой в стране:

      «Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение.»

      Отметим, что по состоянию на 5 ноября в республике зафиксировано 103 295 случаев заражения коронавирусом. За весь период от инфекции скончалось 988 пациентов, выздоровело - 89 131. 

      Фото: shraibikus.com
      Кратко и по делу в Telegram
      Новости Беларуси в Viber





    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь