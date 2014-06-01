Лукашенко назвал причину закрытия границ: "Никакой политики здесь нет"

«Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас в Беларуси не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И это временное решение.»





