В Полоцке обсудили ситуацию с COVID-19

«С 4 ноября, в связи с риском распространения инфекции в учреждении здравоохранения, ограничена госпитализация для оказания плановой хирургической помощи. Медицинская помощь больным с пневмонией, в том числе вызванной коронавирусной инфекцией, оказывается на базе Полоцкой городской больницы №1, где создан достаточный резерв коечного фонда.»





