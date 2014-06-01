В Полоцке обсудили ситуацию с COVID-19

Администрация Полоцка провела заседание, посвященное ситуации с COVID-19. Так, председатель райисполкома Игорь Маркович сообщил, что растет нагрузка на медицинскую службу:
«С 4 ноября, в связи с риском распространения инфекции в учреждении здравоохранения, ограничена госпитализация для оказания плановой хирургической помощи. Медицинская помощь больным с пневмонией, в том числе вызванной коронавирусной инфекцией, оказывается на базе Полоцкой городской больницы №1, где создан достаточный резерв коечного фонда.»
Кроме того, во всех трудовых коллективах вводится обязательный масочный режим; ограничено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. Гражданам настоятельно рекомендуется надевать маски в общественном транспорте, а также избегать мест скопления людей.