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      • С 9 ноября в гродненских школах вводится обязательный масочный режим

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:44
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      В гродненских школах с 9 ноября вводится обязательный масочный режим для учеников старше 14-лет.

      «Сегодня лучший способ профилактики коронавирусной инфекции — соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Если организации и предприятия можно обязать выполнять элементарные меры профилактики, то людей не заставишь надеть маску в магазине или общественном транспорте», - 

      рассказала главный санитарный врач Гродно и Гродненского района Янина Шерендо.

      Ребенка допустят к урокам, если он забудет маску дома, однако родителям все же настоятельно рекомендуется проследить за тем, чтобы дети носили маски. Так, Шерендо отметила, что дети должны иметь несколько сменных масок, а также пакет для использованных защитных средств. 

      Фото: gomel.today
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