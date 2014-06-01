С 9 ноября в гродненских школах вводится обязательный масочный режим

«Сегодня лучший способ профилактики коронавирусной инфекции — соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Если организации и предприятия можно обязать выполнять элементарные меры профилактики, то людей не заставишь надеть маску в магазине или общественном транспорте», -







В гродненских школах с 9 ноября вводится обязательный масочный режим для учеников старше 14-лет.рассказала главный санитарный врач Гродно и Гродненского района Янина Шерендо.Ребенка допустят к урокам, если он забудет маску дома, однако родителям все же настоятельно рекомендуется проследить за тем, чтобы дети носили маски. Так, Шерендо отметила, что дети должны иметь несколько сменных масок, а также пакет для использованных защитных средств.Фото: gomel.today