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      • CERT.BY: хакерская группировка XDSpy атаковала белорусский сегмент Интернета

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:26
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      Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты CERT.BY сообщил об атаке на белорусский сегмент Интернета со стороны неизвестной хакерской группировки XDSpy:

      «За сентябрь зафиксирован ряд фишинговых рассылок в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением. Основываясь на результатах анализа данных, которые были получены в ходе исследования экземпляров ВПО, можно предположить, что атаки проводит ранее неизвестная правительственная хакерская группировка XDSpy».


      Впервые рассылка похожего ПО была осуществлена в начале 2020 г. После этого хакеры усовершенствовали вредоносное ПО, в том улучшили защиту от обнаружения.
      CERT.BY назвал главные цели атаки. Это частные и государственные предприятия, оборонные ведомства  и другие госорганы. 

      Фото: 3dnews.ru
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