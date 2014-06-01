CERT.BY: хакерская группировка XDSpy атаковала белорусский сегмент Интернета

«За сентябрь зафиксирован ряд фишинговых рассылок в рамках кампании по заражению вредоносным программным обеспечением. Основываясь на результатах анализа данных, которые были получены в ходе исследования экземпляров ВПО, можно предположить, что атаки проводит ранее неизвестная правительственная хакерская группировка XDSpy».







Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты CERT.BY сообщил об атаке на белорусский сегмент Интернета со стороны неизвестной хакерской группировки XDSpy:Впервые рассылка похожего ПО была осуществлена в начале 2020 г. После этого хакеры усовершенствовали вредоносное ПО, в том улучшили защиту от обнаружения.CERT.BY назвал главные цели атаки. Это частные и государственные предприятия, оборонные ведомства и другие госорганы.Фото: 3dnews.ru