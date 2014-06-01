Минск впервые вошел в топ-100 лучших для проживания городов мира

«Сам город — это моментальный снимок в истории: он почти полностью восстановлен советскими градостроителями после его разрушения нацистами во Второй мировой войне и мало изменился с тех пор. Но при рейтинге 62 в нашей подкатегории «Достопримечательности» рядом с ним разбросаны нетронутые реликвии, такие как средневековый замок в Мире», -







Ежегодно компаниясоставляет рейтингВпервые за всю историю рейтинга в топ-100 лучших городов вошел Минск.Так, столица Беларуси оказалась на 90-м месте между Пертом (Австралия) и Бухарестом (Венгрия).По сравнению с прошлым годом, когда Минск в итоге оказался на 131-м месте, городу удалось совершить огромный рывок. Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как:(природа, погода, безопасность, застройка города),(инфраструктура и достопримечательности),(культурно-развлекательные заведения города)(количество ссылок и упоминаний о городе в интернете).прокомментировали эксперты, составляющие рейтинг.Отметим, что на первом месте в шестой раз подряд оказался Лондон.Фото: Planetabelarus.by