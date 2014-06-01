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      • Минск впервые вошел в топ-100 лучших для проживания городов мира

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 10:07
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      Ежегодно компания Resonance Consultancy составляет рейтинг The World's Best Cities (Лучшие города мира). Впервые за всю историю рейтинга в топ-100 лучших городов вошел Минск.
      Так, столица Беларуси оказалась на 90-м месте между Пертом (Австралия) и Бухарестом (Венгрия). 

      По сравнению с прошлым годом, когда Минск в итоге оказался на 131-м месте, городу удалось совершить огромный рывок. Отмечается, что при составлении рейтинга учитывались такие показатели, как: место (природа, погода, безопасность, застройка города), население, благосостояние, продукт (инфраструктура и достопримечательности), программирование (культурно-развлекательные заведения города)
      и продвижение (количество ссылок и упоминаний о городе в интернете).

      «Сам город — это моментальный снимок в истории: он почти полностью восстановлен советскими градостроителями после его разрушения нацистами во Второй мировой войне и мало изменился с тех пор. Но при рейтинге 62 в нашей подкатегории «Достопримечательности» рядом с ним разбросаны нетронутые реликвии, такие как средневековый замок в Мире», - 

      прокомментировали эксперты, составляющие рейтинг.

      Отметим, что на первом месте в шестой раз подряд оказался Лондон. 

      Фото: Planetabelarus.by
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