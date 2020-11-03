72 заболевших. В МГЛУ сложилась опасная ситуация с COVID-19

«По состоянию на 03.11.2020 г. 55 студентов и 17 работников МГЛУ имеют положительный результат на наличие вируса COVID-19. Заболевание протекает у всех в бессимптомной или лёгкой форме.»







В Минском государственном лингвистическом университете сложилась опасная ситуация с COVID-19.Так, там по состоянию на 3 ноября выявлено 72 случая заболевания коронавирусом, из них 55 - у студентов и 17 - у сотрудников МГЛУ. Данные цифры приведены на Telegram-канале университета:В связи с этим, в целях профилактики распространения COVID-19 со 2 ноября занятия ведутся в комбинированной форме: аудиторные занятия и 1 день занятий в онлайн-формате.Фото: tut.by