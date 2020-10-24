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      • Задержаны 4 жителя Минска, которые в сентябре устроили потасовку

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 24-10-2020, 17:20
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      Правоохранителями были задержаны 4 байкера, которые в прошлом месяце затеяли потасовку с милицией рядом с торговым центром «Европа» в Минске.

      Личность граждан были установлены работниками ГУБОПиК после проверки нескольких чатов. Там были сообщения, призывающие пробивать колеса милиционеров, оказывать им сопротивление.

      Гражданина 35 лет оперативники постарались задержать 19 сентября, но к машине милиционеров подбежали люди, надевшие балаклавы и шлемы от мотоциклов.

      Началась потасовка, что позволило задержанному скрыться. Но после его задержали на белорусско-российской границе. Составлен административный протокол.

      В этом месяце установили личности самых активных граждан в той потасовке. Все жители белорусской столицы ранее не были судимы. Это безработный 38 лет, специалист по продажам и индивидуальный предприниматель 48 лет. Задержали и парикмахера, который ранее был осужден за подделку документов.

      Правоохранители завели на граждан уголовные дела.

      Изображение: cdn11.img.sputnik.by
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