В Минске проходит женский марш профессий

В столице Беларуси проходит женский марш профессий.
Около 15:00 колонна участниц подошла к зданию президиума Национальной академии наук. Затем женщины развернулись, чтобы отправиться в обратном направлении. Акция стартовала в 14:00, началась она в сквере Симона Боливара. Марш проходит в условиях ненастной погоды.
Количество женщин, пришедших на марш, увеличилось до 400 человек. В колонне можно увидеть бабушек и совсем юных девушек. Они скандируют:
«Это наш город»,«Пока мы едины, мы непобедимы».
Женщины не нарушили ПДД, дорогу переходят по правилам. Количество участниц сократилось, когда колонна дошла до Академии наук.
Силовики не мешают проведению этой акции, в микроавтобусах они сопровождают колонну.