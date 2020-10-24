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      • В Минске проходит женский марш профессий

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 24-10-2020, 16:45
      (голосов: 0)
      В столице Беларуси проходит женский марш профессий.

      Около 15:00 колонна участниц подошла к зданию президиума Национальной академии наук. Затем женщины развернулись, чтобы отправиться в обратном направлении. Акция стартовала в 14:00, началась она в сквере Симона Боливара. Марш проходит в условиях ненастной погоды.

      Количество женщин, пришедших на марш, увеличилось до 400 человек. В колонне можно увидеть бабушек и совсем юных девушек. Они скандируют:
      «Это наш город»,«Пока мы едины, мы непобедимы».
      Женщины не нарушили ПДД, дорогу переходят по правилам. Количество участниц сократилось, когда колонна дошла до Академии наук.

      Силовики не мешают проведению этой акции, в микроавтобусах они сопровождают колонну.

      Изображение: i.c97.org
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