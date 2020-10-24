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      • Перед белорусским посольством в Берлине прошла протестная акция

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: 24-10-2020, 14:46
      (голосов: 1)
      Вчера, 23 октября, в столице Германии состоялся митинг перед зданием белорусского посольства. Причина – отсутствие реакции Дениса Сидоренко, который является белорусским послом в Германии, на кризис в Беларуси.

      350 граждан Беларуси написали письмо Денису Сидоренко, попросив его озвучить свою позицию
      «по отношению к противозаконному удержанию власти Александром Лукашенко, по отношению к бесчисленным фактам нарушения белорусских законов».

      Но на это письмо посол не ответил, поэтому с 8 сентября в рабочие дни перед зданием устраиваются одиночные пикты, протестные акции.

      Белорусы призывают немецкого президента, МИД Германии и местных предпринимателей не контактировать с посольством Беларуси и с послом.

      Изображение: euroradio.fm
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