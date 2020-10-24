Перед белорусским посольством в Берлине прошла протестная акция

Вчера, 23 октября, в столице Германии состоялся митинг перед зданием белорусского посольства. Причина – отсутствие реакции Дениса Сидоренко, который является белорусским послом в Германии, на кризис в Беларуси.
350 граждан Беларуси написали письмо Денису Сидоренко, попросив его озвучить свою позицию
«по отношению к противозаконному удержанию власти Александром Лукашенко, по отношению к бесчисленным фактам нарушения белорусских законов».
Но на это письмо посол не ответил, поэтому с 8 сентября в рабочие дни перед зданием устраиваются одиночные пикты, протестные акции.
Белорусы призывают немецкого президента, МИД Германии и местных предпринимателей не контактировать с посольством Беларуси и с послом.