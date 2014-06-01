» С последствиями снегопада на столичных дорогах борются 600 единиц техники

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выехали устранять последствия снегопада на столичных дорогах - задействованы 750 уборщиков дорожного покрытия.С самого утра работники ЖКХ приступили к механизированному подметанию покрытий дворовых территорий и тротуаров с последующей противогололедной обработкой."Для преодоления последствий непростых погодных условий - мокрого снега и образования наледи в связи с перепадами температур в ночное и дневное время - вышли 1683 работника по комплексной уборке с использованием 80 единиц техники", - заявили в Минском городском жилищном хозяйстве.Цикл работ будет продолжен по мере выпадения осадков. Коммунальные службы просят водителей не загромождать дворовые проезды при парковке авто, так как работает техника по уборке.В Минске объявлен оранжевый уровень опасности.