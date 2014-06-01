  • » С последствиями снегопада на столичных дорогах борются 600 единиц техники

      • С последствиями снегопада на столичных дорогах борются 600 единиц техники

      Мы в Гугл+ Раздел: --- Дата публикации: Вчера, 18:12
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      600 единиц техники и 180 самосвалов выехали устранять последствия снегопада на столичных дорогах - задействованы 750 уборщиков дорожного покрытия.

      С самого утра работники ЖКХ приступили к механизированному подметанию покрытий дворовых территорий и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

      "Для преодоления последствий непростых погодных условий - мокрого снега и образования наледи в связи с перепадами температур в ночное и дневное время - вышли 1683 работника по комплексной уборке с использованием 80 единиц техники", - заявили в Минском городском жилищном хозяйстве.

      Цикл работ будет продолжен по мере выпадения осадков. Коммунальные службы просят водителей не загромождать дворовые проезды при парковке авто, так как работает техника по уборке.

      В Минске объявлен оранжевый уровень опасности.
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