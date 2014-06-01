» Особенности музыкальных каруселей на кроватку

В первые дни после появления на свет грудничок еще не реагирует на погремушки. Он обращает внимание на звук сердца его матери, так как к нему он привык еще, когда девять месяцев находился в ее организме. Но это не значит, что малышу не нужны какие-то игрушки, ведь именно благодаря им он будет впервые познавать большой мир. Рекомендуется как можно скорее познакомить свое чадо с музыкальной каруселью. Производители предлагают широкий выбор. Представлена на сайте https://detkamtut.ru/mobili.html музыкальная карусель на кроватку, которая отличается своей универсальностью и практичностью. Родители могут выбрать любые звуки и интерпретации.

Причины купить музыкальную карусель

Специалисты утверждают, что музыкальная карусель развивает двигательно-зрительную координацию ребенка. Это отличное качество, ведь первые несколько месяцев новорожденный просто лежит в своей кроватке, но уже тогда ему нужно пытаться познать мир и развить какие-то свои факторы. Малыш смотрит на фигурки, слушает музыку, привыкает к тому, как фигурки крутятся вокруг него. Это все позволяет привыкать к внешнему миру и создавать какие-то собственные ассоциации. Производители оснащают музыкальные карусели разнообразными структурами, некоторые элементы игрушек шелестят, шумят, издают необычные звуки. Плюс ребенок всегда может прикоснуться к фигуркам, благодаря этому он знакомится с тактильными ощущениями. Все эти факторы активно тренируют мозг, развивают память, воображение, позволяют создать ассоциативный ряд с цветом. Звуком, формой. Все это поможет для дальнейшего знакомства с внешним миром.

Преимущества музыкальной карусели на кроватку

Музыкальные карусели обладают большим количеством достоинств, ведь не зря уже с первых месяцев ими украшают кроватки. Такие конструкции очень легко собираются и демонтируются, так что у родителей точно не возникнет никаких проблем с установкой.

Выделяют такие преимущества карусели:

предложены разнообразные мелодии на выбор, которые сменяют друг друга или переключаются по желанию ребенка/родителей;

мелодия воспроизводится непрерывно, она будет играть до тех пор, пока ее не выключат, это удобно, ведь карусель может звучать часами;

музыкальная коробка изменяет свои цвета, благодаря чему заинтересовывает детей, развивает зрение и помогает развивать ассоциации;

карусель вращается медленно, благодаря чему у ребенка точно не будет головокружения, и он сможет с легкостью глазками следить за игрушками;

изготавливается конструкция исключительно из гипоаллергенных и безопасных материалов.

В основном такие конструкции оснащаются плюшевыми игрушками. Они мягкие, нежные и никак не навредят малышу, что очень важно, поскольку ему противопоказаны острые углы или конструкции, о которые можно удариться. В большинстве случаев игрушки можно отстегнуть от карусели и надеть на нее какие-то другие, благодаря этому малыш будет знакомиться с новыми фигурами, животными и точно не заскучает. Хорошее настроение и увлекательное времяпровождение гарантированы.







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