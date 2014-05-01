Грибок в квартире – опасность замедленного действия

Вместе с человеком в доме живут разные соседи: насекомые и микроорганизмы. Многие несут опасность здоровью и жизни людей. К ним относится грибок (или чёрная плесень) – микроорганизм, который проникает в стены и разрушает их, при этом выделяя в воздух опасные вещества (микотоксины и антибиотики). Они угнетающе действуют на организм человека и вызывают аллергию. Именно против них направлена дезинсекция, подробнее узнать о ней можно здесь.
Плесневые грибки обитают повсеместно, их споры разносятся воздухом и способны выжить в любых условиях, даже при повышенной радиации в вакууме. Но для активного роста и размножения им всё-таки нужны благоприятные условия:
Ничего не напоминает? Температура является оптимальной для жизни людей, а повышенная влажность – спутник санитарных помещений или квартир с плохой вентиляции, а также домов, при постройке которых не было уделено достаточного внимания гидроизоляции и нормальной микроциркуляции паров.
Опасное соседство – это своеобразная плата, которую несёт человек за создание комфортной для себя среды. Плесневые грибки разрастаются в мрачные огромные пятна, которые не всегда видны. Они могут прятаться за обоями или под штукатуркой, что не мешает им выделять опасные для здоровья людей токсины.
Споры обычно раскрываются и начинают прорастать на открытых поверхностях, но в некоторых случаях способны поселиться прямо в организме человека, для этого, правда, должен быть сильно ослаблен иммунитет. Обычно грибки просто соседствуют с людьми и выделяют токсины, которые подавляют защитные функции организма, что приводит к развитию опасных заболеваний: туберкулёз, рак и других. В итоге борьба с плесенью – это уже война за выживание.
Чтобы справиться с опасным врагом, необходим комплекс мер. Убрать плесень можно только с помощью профессиональной обработки, потому что, как уже говорилось, грибок прорастает в стены, и для его уничтожения нужны средства, способные попадать в поры поверхностей. Второй этап заключается в создании неблагоприятных условий для жизнедеятельности микроорганизма. Сюда относится:
Так как споры и токсины разносятся с воздухом по всему дому, то необходимо устранить источники влаги не только в квартирах, но и в подвалах и на чердаках. Полномасштабная борьба с плесенью поможет справиться с опасным врагом.
Источник: сайт dezklop.ru
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