В чаты Viber приходят Youtube и Booking.com

Viber полностью обновляет дополнения для чатов, с помощью которых пользователи приложения получают доступ к сторонним сервисам прямо в окне диалога. Первая версия этой функции появилась в мессенджере в декабре 2016 года. Благодаря появлению расширений для чатов более 800 млн пользователей Viber могут искать и делиться контентом и сервисами других компаний непосредственно в окне диалога, не выходя из мессенджера.
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Lenovo объявила о последнем дополнении к набору приложений DOit - REACHit - которое разработано, чтобы улучшить и упростить способ управления файлами на разных платформах и устройствах. Lenovo REACHit позволяет пользователям...
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В современном мире обладание информацией – есть одно из наиважнейших условий успешного человека. Успешный человек – это в первую очередь человек очень занятой, человек не обладающий большим количеством свободного...