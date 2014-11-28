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      • Андрей Костин: биографии и карьера в банке ВТБ

      Раздел: word9 Дата публикации: Сегодня, 08:02
      (голосов: 1)

      Глава ВТБ Банка Костин Андрей Леонидович успешный финансист и топ-менеджер России

      Андрей Костин с 2002 года является президентом-председателем банка ВТБ. Банкир Андрей Костин также возглавляет высшую школу менеджмента Санкт-Петербурга, является членом попечительского совета многих научных и образовательных учреждений, включая МГУ, МГИМО, «Динамо» (хоккейный клуб), фонда поддержки физкультуры и спорта.

      Андрей Костин и Путин обсуждают финансовую обстановку Банка ВТБ


      Биография Андрея Костина из ВТБ сегодня интересует многих, т.к. он давно входит в ТОП успешных менеджеров России. Дата рождения Андрея Костина 21 сентября 1956 года. Будущий финансист закончил МГУ и сегодня является кандидатом экономических наук. После окончания университета Андрей Леонидович Костин работал в министерстве иностранных дел, он успел побывать послом в Великобритании и Австралии. Государственную службу сегодняшний глава ВТБ Андрей Костин оставил в 1992 году. Сначала он работал в столичной «Русской инвестиционно-финансовой компании», затем с 1993 года в банк «Империал». Далее Костин перешел в НРБ, в котором стал первым зампредом правления, а в 1996 году финансист был назначен президентом председателем Внешэкономбанка, в котором занимал данную должность шесть лет.

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