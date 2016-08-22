Этот город на востоке Поднебесной славится своим благоприятным климатом и, как вытекающее из этого обстоятельства следствие, – прекрасной природой, дивными парками, многочисленными чайными плантациями, которые в более суровом поясе не выдержали бы и не дали обильной листвы, душистых плодов и ярких цветов.

Самый крупный парк Сужчоу носит название Сада скромного чиновника – вряд ли его разбил сей чиновник, скорее, райские кущи были выращены для услаждения его взора, не знающего по причине скромности, небогатства и смиренности иных радостей для любования и наслаждения красотой. Большая часть этого парка – рукотворная, альпийские горки сменяются горбатыми мостикам над искусственными водоемами, по которым неторопливо плавают мандаринские уточки, считающиеся в Поднебесной символом крепкой любви. Их именем называется даже павильон над водами, и в нем влюбленные пары часто устраивают свои романтические свидания.

Мягкий климат Сужчоу также дал жизнь и древнему ремеслу – шелкоткачеству, для которого в тех краях разводятся немалые площади шелковичных рощ; их листвой питается тутовый шелкопряд. Возможно, именно здесь три с половиной тысячи лет назад фрейлина императорского двора вышла в сад с чашкой чая и обнаружила, что кокон случайно упавшего в ее чашку насекомого состоит из длинных шелковых нитей, пригодных, будучи сотканными в полотно, для шитья красивых блестящих одежд. Эта легенда и дала начало производству шелка в Поднебесной, чем страна гордится уже не одну тысячу лет, ведь шелк из Китая был и остается популярным во все времена.

И возможно, именно в этих местах, почти на побережье Желтого моря, на благодатных холмах и плодородных равнинах впервые – пять тысяч лет назад – в кружку с кипятком одного старого монаха упал листочек с некоего куста, заварился таким образом, настоялся, и монах, оценив вкус и целебные, освежающие свойства напитка, начал распространять его: так родился любимый многими зеленый чай.

Выращенный в окрестностях Сучжоу, зеленый чай считается одним из лучших в стране, его в огромных количествах экспортируют по всему миру (как выбирают чай, как проводят чайную церемонию, на что нужно обращать внимание при покупке – в деталях описано на сайте Sinocom). Впрочем, неважно, кому мы обязаны происхождением зеленого чая, – главное, можно сполна наслаждаться его тонким и непревзойденным вкусом.

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