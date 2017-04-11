9 самых популярных дизайнов татуировок, по мнению tattookiev.com.ua

Человек, который твердо решил, что он сделает себе на теле татуировку, для начала должен определиться с эскизом и дизайном. Если у кого-то существуют собственные увлечения, предпочтения в музыке или одежде, стремление находиться в определенной группе людей, то и с эскизом рисунка проблем не возникнет. Однако некоторые попросту не могут выбрать конкретное изображение, поэтому теряются во всем многообразии татуировок.
Профессиональные мастера сайта http://tattookiev.com.ua выделили самые популярные дизайны татуировок, о которых и пойдет речь.
1. Реалистичный стиль считается самым эффектным из всех возможных, ведь такую татуировку может выполнить только настоящий профессионал. Изображение должно получиться максимально реалистичным и достоверным.
2. Лайнворк является таким стилем, в котором рисунок сначала кажется пересечением линий. Однако все они переплетаются друг с другом и составляют сюжетную линию и отдельную картину.
3. Чикано раньше символизировал криминальный мир и гангстеров. Однако теперь такие татуировки выполнены намного качественней, причем они мало имеют отношения к преступным группировкам.
4. Ориентал произошел от восточной культуры, причем в нем соединяется природа и фауна вместе с животными, составляются целые картины и настоящие шедевры на теле человека.
5. Биомеханика включает в себя механические детали и человеческое тело. Все напоминает то, что мир захватили роботы и машины, которые обтянуты человеческой кожей и тщательно скрываются от окружающих. Такие татуировки являются довольно брутальными и выглядят необычайно привлекательно.
6. Олд скул немного напоминает морскую тематику, ведь в данном стиле часто изображаются якоря, акулы или другие морские обитатели. Американская и английская культура совместились между собой, что выглядит довольно необычно и привлекательно.
7. Трайбл включает в себя рисунки, которые похожи на изображения древнего племени Майя. Как сообщается в постах группы www.facebook.com/vsetattoo: они выполнены в религиозном стиле и черно-белой цветовой гамме. Пентаграммы могут переплетаться с причудливыми узорами. Все татуировки выглядят довольно загадочно и интересно.
8. Треш-полька способна вызывать как восхищение у окружающих, так и состояние полнейшего ужаса и шока. Стиль включает в себя поразительные и презрительные элементы, которые для некоторых кажутся поистине дикими и пугающими. Иногда добрые картины и персонажи выполнены в кровавой гамме, что выглядит немного странно.
9. Дотворк выполняется при помощи точечного рисунка. Он включает в себя геометрические фигуры, которые и создают целый образ изображения.
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